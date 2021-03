Aosta: 'Panchina rossa' al Quartiere Contro simbolo di rinascita contro la violenza

Una nuova 'panchina rossa' è stata inaugurata, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, nei giardini del quartiere Cogne in via Vuillerminaz ad Aosta. E' frutto dell’iniziativa 'Pour les femmes' promossa dal Celva con la 'Associazione Donnelatino-americane della Valle d’Aosta Uniendo Raices onlus', a cui il Comune di Aosta ha aderito convintamente.

Al progetto ha preso parte anche l’Istituzione scolastica 'Emile Lexert' che ha coinvolto gli studenti delle diverse scuole dell’Istituzione in un percorso di consapevolezza inerente le tematiche della condizione femminile e del contrasto alla violenza di genere.

Un’altra panchina rossa era stata sistemata in piazza Arco d’Augusto lo scorso 25 novembre, giorno in cui ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il progetto del Celva 'Pour les femmes' si ispira alla 'Panchina rossa', l’iniziativa promossa dagli Stati generali delle Donne in tutti i Comuni italiani che vuole simbolizzare l’impegno della comunità a respingere ogni violenza sulle donne, ricordando che ogni vittima di violenza occupa un posto nella società.

A oggi sono circa una trentina le panchine rosse presenti nei comuni valdostani, e il numero delle Amministrazioni locali coinvolte continua a crescere.

Per saperne di più https://www.celva.it/it/pour-les-femmes-2020.

Ronny Borbey, sindaco di Charvensod e responsabile politico del progetto per il Celva, evidenzia: "Il filo del rispetto dei diritti collega idealmente il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, all’8 marzo. Anche oggi celebriamo il diritto delle donne ad esprimersi appieno nella vita pubblica, professionale e privata, senza il timore di violenze o di discriminazioni. Questo ultimo anno di pandemia è stato molto difficile per tutti, ma sono state soprattutto le donne in difficoltà a subire le conseguenze dell’isolamento. Come Istituzioni, oggi come in tutti i giorni dell’anno, invitiamo le donne a far sentire la propria voce, ricorrendo alle antenne di aiuto che abbiamo sul territorio, che il rosso delle panchine aiuta a rendere visibili".

Per l’assessora alle Politiche sociali e alle Pari opportunità del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati "l’appuntamento intende rappresentare, anche fisicamente, un punto fermo in un percorso di consapevolezza oltre la dovuta rappresentanza di genere nelle istituzioni, ai vertici del mondo del lavoro, nei ruoli apicali della società"-

Il fatto, poi, che la posa della panchina rossa sia avvenuta all’interno del quartiere Cogne "è significativo della vicinanza che l’Amministrazione comunale, e le istituzioni in generale, vogliono avere per un’area cittadina ricca di storia che deve essere valorizzata e resa più vitale per contrastare situazioni minoritarie di marginalità e degrado".