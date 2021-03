Aosta: Anche una petizione per 'salvare lo stadio Puchoz'

Una petizione per 'restituire il calcio' allo Stadio Puchoz di Aosta. Sarà avviata nei prossimi giorni da Giulio De Ceglie, presidente della società calcistica CGC di Aosta e da Paolo Laurencet, commercialista aostano e consigliere comunale recentemente passato dal gruppo di Fratelli d'Italia a quello di Forza Italia. Il gruppo dei primi quindici firmatari è composto da giocatori ed ex ma anche da componenti della società civile aosta che vorrebbero ridare 'fasto' alla vetusta e semicadente struttura, nonchè magari rifondare la società calcistica dell'Aosta.

L'idea di una petizione "a tutela dello stadio" dice Laurencet è nata dopo che il Comune ha deciso di voler trasformare il Puchoz in parco sportivo cittadino aderendo al progetto 'Sport nei parchi'. De Ceglie e Laurencet sono a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale almeno per ora non intende abbattere la struttura e al momento l'intenzione è di realizzare dei campi da baseball, ma vogliono mettere le mani avanti in modo "costruttivo, per salvaguardare ad ogni modo la destinazione del Puchoz che è sportiva e soprattutto calcistica, come sancì nel 1935 l'atto di donazione dell'area alla Città di Aosta". I petitori però mettono in chiaro una cosa: "Ovvio che senza soldi non si va da nessuna parte".

Intanto la scelta tra 'Puchoz sì', 'Puchoz no' divide l'opinione pubblica (vedi anche sondaggio di Aostacronaca) e se da un lato c'è chi, bando alle nostalgie, vorrebbe radere allo suolo lo stadio lasciando in piedi magari mezzo pilone a memoria per i posteri, altri e sono tanti credono fermamente nella necessità di una riqualificazione dell'area ma preservandone scopi e destinazione calcistica. La notte scorsa qualcuno (a firma Lions Aosta) ha collocato uno striscione all'esterno dello stadio chiedendo di tenere 'Giù le mani dal Puchoz'. Le Forze dell'ordine lo hanno rimosso ma l'istanza resta in piedi e il confronto è solo all'inizio.