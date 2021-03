Settimana Nazionale Lilt per la Prevenzione Oncologica

La Campagna di prevenzione della Lega italiana di lotta ai tumori-Lilt, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 2005, ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza di corretti e sani stili di vita, quali: non fumare, non bere alcolici, alimentarsi adeguatamente nella giusta stagionalità, fare attività fisica per combattere la sedentarietà e tutte le malattie ad essa correlate, riposare, effettuare controlli periodici per la diagnosi precoce.

Dal 13 al 21 Marzo 2021, torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO), promossa in tutta Italia dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori.

"La Settimana per la Prevenzione Oncologica - ricorda Salvatore Luberto, Presidente Lilt VdA - diffonde il valore della prevenzione oncologica come metodo di vita, attraverso la promozione di corretti stili di vita tra cui uno stile di vita attivo e dinamico ed, in particolare, la sana alimentazione".

“Ed è grazie alla prevenzione se oggi la percentuale dei tumori guaribili ha superato il 60% e possiamo affermare che non fanno più paura perchè assumono sempre più le caratteristiche di una patologia cronica. La SNPO “parla” di prevenzione a tavola, sensibilizzando ad una corretta alimentazione – che trova nella Dieta Mediterranea la sua espressione più completa – per contrastare l’insorgenza del 35% di tumori causati da cattive abitudini alimentari”. L’immagine della campagna di quest’anno è il “piatto sano”.

Simbolo istituzionale della Campagna è l’olio extravergine di oliva 100% italiano, di provenienza certificata. Le proprietà salutari della dieta mediterranea, di cui l’olio d’oliva costituisce uno dei pilastri fondamentali, sono ormai note: diversi studi dimostrano come il consumo regolare di olio extravergine di oliva sia inversamente correlato all’insorgenza di diversi tipi di tumore.

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è giunta quest’anno alla XX edizione (dal 13 al 21 Marzo 2021) ed istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001.