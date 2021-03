TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 8 marzo

ore 11, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per nominare i relatori di due disegni di legge: il primo reca disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale; il secondo è il provvedimento di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021. Entrambi i testi di legge saranno illustrati dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz.

Martedì 9 marzo

ore 12 Conferenza dei Capigruppo.

ore 15 convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire l'Assessore regionale alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi, in merito alla bozza di deliberazione della Giunta regionale sulle tipologie edilizie. Lo stesso Assessore illustrerà gli articoli di competenza del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021, per il quale i Commissari nomineranno il relatore. È quindi prevista l'audizione del referente del CPEL e del Responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Valle d'Aosta, Riccardo Orusa, in merito ai due provvedimenti riguardanti la presenza del lupo: la proposta di legge dei gruppi Pour l'Autonomie e Lega VdA (in merito a misure di prevenzione e di intervento concernenti il lupo ai fini della tutela dell'alpicoltura) e il disegno di legge della Giunta (recante misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Mercoledì 10 marzo

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

ore 14.30, seduta dell'Ufficio di Presidenza.

Giovedì 11 marzo

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare 'Il taccuino del Consiglio regionale' sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.