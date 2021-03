Intervento del 118 sulla strada statale 26 di Sarre alle ore 16 di oggi, venerdì 5 marzo, per un incidente stradale.

Si è trattato di un impatto tra un'auto che stava compiendo una manovra di svolta e una bicicletta; il ciclista, un 63enne residente ad Aosta, è stato trasferito in Pronto Soccorso ed è in fase diagnostica; le sue condizioni non sembrano gravi e al momento dell'arrivo del 118 era cosciente. Seguono aggiornamenti.