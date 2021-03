Aymavilles: Troppi contagi, al via campagna screening coronavirus

Diversi casi di positività al Covid, con sei ordinanze firmate in una settimana, hanno convinto la Protezione civile regionale e il dipartimento di Prevenzione dell'Usl a lanciare una campagna di screening rivolta alla popolazione di Aymavilles.

"Il Comune ha aderito alla campagna, nella consapevolezza che la prevenzione è fondamentale nell'affrontare questa pandemia. Le adesioni pervenute sono già numerose, per questo ringrazio la popolazione per la collaborazione e la disponibilità", ha commentato il sindaco, Loredana Petey (nella foto). La campagna di screening, è "di natura preventiva" e "su base volontaria", si legge nell'avviso inviato alla popolazione. Lo scopo è di "interrompere la catena dei contagi ed evitare così, nel caso fosse necessario, misure restrittive".

I tamponi saranno eseguiti venerdì 5 e sabato 6 marzo presso la struttura del Drive-in, ad Aosta. "Non è una situazione di emergenza. E' un'attività di tipo preventivo, che abbiamo concordato con il sindaco - ha spiegato il direttore sanitario dell'Usl, Maurizio Castelli - perché noi non vorremmo mai più arrivare a mettere delle zone rosse con zone di interdizione. Per cui chiediamo la disponibilità su base volontaria a gruppi di popolazione affinché si possa fare la valutazione e si possa decidere se vale la pena fare degli interventi". L'attività preventiva "dovrà essere valutata non solo sui risultati ma anche sulle percentuale di adesione, perché comunque sono degli screening".