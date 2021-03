Club Med dice addio alla Valtournenche

Chiuso nel marzo scorso per la pandemia Covid, dopo un anno di 'resistenza' il Resort Club Med Cervinia è in procinto di abbandonare definitivamente il Breuil.

La prestigiosa gestione della struttura '4 stelle' da 600 posti letto e 120 addetti, con sede in via Piolet a Cervinia lascia la Valtournenche perchè a fronte dei costi elevati per il personale, le forniture e l'affitto dell'hotel e delle pertinenze alla società Cristallo spa, i mancati introiti originati da lunghi e perduranti mesi di lockdown e misure restrittive hanno messo in ginocchio il bilancio della multinazionale del turismo, che ha accusato il colpo non solo ai piedi della Gran Becca ma un pò ovunque nel mondo.

La notizia dell'abbandono definitivo di Cervinia da parte del Club Med non ha ancora veste di ufficialità, ma i proprietari della società Cristallo starebbero già cercando possibili alternative per la futura gestione del resort.