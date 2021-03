Morto Erik Patrocle già sindaco di Allein

Il movimento Stella Alpina ricorda l’amico Erik Patrocle, mancato il 1 marzo e si stringe attorno alla sua famiglia. Membro del Coordinamento regionale e referente per la Coumba Freida. Vice sindaco di Allein dal 1995 al 1998, sindaco dal 1998 al 2015, consigliere comunale fino al 2020.

Attento amministratore, era profondamente innamorato di Allein a cui ha dedicato tempo, energie, passione e progetti; Erik era un convinto autonomista che vedeva nella collaborazione tra le forze autonomiste la strada maestra per la gestione e lo sviluppo della Valle D’Aosta. "Ci mancheranno il suo carattere schietto e pungente e i suoi modi diretti e sinceri. A lui vada il nostro Grazie per ciò che ha fatto per la sua Comunità e per il nostro Movimento" scrive in una nota il Segretario Carlo Marzi, assessore regionale alle Finanze.