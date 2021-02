Aosta: L'affidamento del Giacosa in discussione in Consiglio comunale

L'affido della gestione del cineteatro Giacosa e dell'annesso Café du Théatre, che ha avuto un iter lungo e travagliato; il futuro dello Stadio Puchoz e il rischio della 'desertificazione commerciale' in città a seguito anche della pandemia sono alcuni temi caldi del prossimo Consiglio comunale di Aosta, convocato in videoconferenza mercoledì 24 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 e giovedì 25 febbraio con medesimo orario.



All’ordine del giorno sono iscritti 44 punti, 41 dei quali rientranti nella seduta programmatica e tre in quella deliberativa. Tra le interpellanze, ve n'è una sull'incarico di 'supporto al sindaco' avviato ormai da circa un mese; per quanto riguarda le mozioni, una chiede notizie sulla riqualificazione dei servizi igienici e delle toilettes pubbliche in città.