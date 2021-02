Prorogata presentazione domande aiuto economico Covid per residenti e associazioni

Il Consiglio degli enti locali valdostani-Celva ha rivisto in questi giorni il regolamento per l’erogazione di aiuti ai residenti e alle associazioni di volontariato a valere sul fondo di solidarietà del Celva per l’emergenza coronavirus. Pertanto il termine per la presentazione alla Fondazione Comunitaria da parte dei comuni o delle Unités des Communes delle richieste di aiuto economico è stato prorogato al 31 maggio 2020.

Di conseguenza, anche il termine per la presentazione delle richieste al Comune di Aosta da parte delle associazioni di volontariato, originariamente previsto per il 18 febbraio, è stato prorogato alle ore 12 del 14 maggio 2021. Le istanze vanno inviate esclusivamente a mezzoposta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it.

Le istanze pervenute entro il termine originario del 18 febbraio saranno valutate al termine del periodo di proroga, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti adottati dall’Amministrazione e contenuti nell’avviso pubblicato nella sezione 'Bandi di gara e contratti' del sito Internet comunale, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/bandi_di_gara_e_contratti/5163/.

Le associazioni che saranno ammesse al contributo dovranno rendicontare l’effettivo raggiungimento degli scopi solidaristici al cui perseguimento è correlato il beneficio a conclusione delle attività a tal fine poste in essere. Gli aiuti saranno erogati da parte della Fondazione Comunitaria tramite bonifico bancario sul conto corrente del beneficiario.