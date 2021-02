La Valle d’Aosta impegnata nella lotta al bullismo

Affrontare una tematica delicata per la nostra società nelle sue varie componenti, normative, emotive, psico-pedagogiche. Questo l'approccio alla lotta al bullismo da parte dell'Esecutivo che ha approvato l’adesione della Regione, tramite l'assessorato Istruzione-Dipartimento Sovraintendenza agli Studi al progetto Scuole italiane antibullismo-Sia, coordinato dall’Università di Firenze.

Allo scopo, la Giunta ha deciso la costituzione di un Gruppo di lavoro integrato a livello regionale per la prevenzione e la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo, composto da un dirigente tecnico in servizio presso l’assessorato competente in materia di istruzione, dai referenti per l’educazione civica all’Ufficio regionale supporto autonomia scolastica, da un dirigente scolastico formato sulla piattaforma 'Elisa' e da rappresentanti dell’Azienda Usl VdA, designati dal Direttore della struttura complessa e del Dipartimento di salute mentale.