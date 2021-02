Con lo stop a sci, impianti e vacanze i consumi del settore crollano

Il comparto vede coinvolte migliaia di aziende tra diretti, indotto e filiera: dai trasporti agli alimentari, dalla ristorazione alle strutture ricettive, passando per abbigliamento, souvenir, wellness, molteplici sono le attività che beneficiano del turismo invernale.

La chiusura degli impianti sciistici anche nell’ultima parte della stagione avrà effetti a cascata sull’economia del comparto e su tutto l’indotto, con una riduzione media dei consumi pari a 1.090 euro a cittadino. Il settore del turismo invernale interessa 11 milioni di italiani che tra dicembre e marzo si spostano per trascorrere giorni di vacanza sulla neve. Un settore che vale complessivamente 12 miliardi di euro annui, e che è stato drammaticamente azzerato dal Covid.

