Gaffe di Verdone a 'Che Tempo che fa', 'ricordo le Grolle d'Oro a Campione...'...

E' così da tanto tempo tramontata la gloria che fu del Casino de la Vallée di St-Vincent che non se la ricorda più nemmeno chi ne è stato protagonista. Carlo Verdone vinse nel 2003 a St-Vincent il prestigioso premio cinematografico Grolla d'Oro come migliore attore e vi partecipava dagli anni Ottanta eppure, ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo che Fa' questa sera domenica 14 febbraio, ricordando alcuni episodi della sua carriera Verdone se n'è uscito parlando per ben due volte delle "Grolle d'Oro del Casino di Campione...".

Scherzi della memoria che non intaccano certo la professionalità e la simpatia del popolare attore romano ma che la dicono lunga su come ormai il nome di Saint-Vincent, la Riviera delle Alpi, non sia più sinomino di cultura, arte o quantomeno mondanità.

Fazio dal canto suo, che nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento di 'Ami de la Vallée d'Aoste', non lo ha corretto forse per evitare di amplificare la gaffe o forse perchè, semplicemente, se lo è scordato pure lui che il 'Premio St-Vincent Grolle d'Oro' fu, dal 1953 al 2003 (anno dell'ultima edizione, proprio quella vinta da Verdone) un evento esclusivo tutto valdostano, organizzato dal Casino de la Vallée e che ebbe tra i protagonisti più importanti Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Ugo Tognazzi, Sophia Loren, Ornella Muti solo per citarne pochi. Tempi che furono, glorie passate e la memoria, si sa, con gli anni si perde.