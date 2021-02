Campane e pentole in piazza, continua la protesta dei ristoratori

Campanacci, pentole e coperchi 'suonati' per "rompere il silenzio assordante che arriva dalle Istituzioni". Per questo motivo alle 19 di venerdì 12 febbraio si sono trovati in piazza Chanoux, ad Aosta, una ventina di ristoratori che hanno aderito alla protesta organizzata lo scorso 3 febbraio dal gruppo 'Filiera somministrazione Valle D'Aosta - Forchette e non Forconi'.

"In che modo e in che tempi l'Amministrazione regionale intende colmare il gap con le perdite sin qui incassate?" e "in che tempi l'amministrazione regionale si prenderà la responsabilità di dare risposte sulle incongruenze delle leggi - pranzo si e cena no?". Sono queste le principali domande che i ristoratori pongono alle istituzioni, in attesa della riapertura dopo le 18.