Operaio precipita e muore nell'orrido di Pré-St-Didier

Un operaio 43enne di origini catanzaresi ma residente in Valle, Giuseppe D'Agostino, è precipitato questa mattina nel torrente in fondo all'orrido di Pré-Saint-Didier, mentre stava svolgendo lavori stradali.

L'orrido ha un'altezza di circa 180 metri totali; la salma è stata recuperata con l'intervento di un elicottero del Soccorso alpino valdostano che però non ha può effettuare manovre per alcune ore a causa della scarsa visibilità per nubi. Il medico del 118 che ha constatato il decesso è stato portato nel torrente con l'impiego del verricello.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i Vigili del fuoco, il Corpo forestale e i carabinieri. In base a una prima ricostruzione, D'Agostino si è allontanato dal gruppo di colleghi con cui stava lavorando per espletare un bisogno fisiologico, quando è scivolato dal ripido pendio, tra neve, ghiaccio e nebbia. I primi accertamenti sull'accaduto sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Morgex. Ora le indagini sono affidate al Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Usl VdA.