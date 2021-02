Mercato immobiliare: conviene investire in Valle d'Aosta?

Negli ultimi anni il mercato immobiliare in Italia ha visto una crescita davvero molto significativa. In particolar modo perché si è generata una diffusione enorme di affitti brevi e, rispetto al passato, l’investimento di questo tipo sembra essere sempre di più una scelta comune. Molti imprenditori, occasionali e non, hanno deciso di intraprendere questa strada.

Investire in immobili può tornare utile a prescindere che si parli di una metropoli o di una piccola zona di vacanza. Il mercato immobiliare, infatti, riserva tantissime sorprese e, se approcciato con logica ed in maniera seria, può portare vantaggi anche insperati.

Investire in immobili ad Aosta

Una delle Regioni che ha visto una crescita del mercato immobiliare molto rilevante è sicuramente la Val D'Aosta. Ricercare appartamenti in vendita ad Aosta è diventato obiettivo di tanti imprenditori, anche occasionali. Questo perché, se si è alla ricerca di una casa vacanza, che successivamente si può mettere in fitto, Aosta può essere il posto giusto. Ci sono tantissime opportunità da poter sfruttare, tra ville e baite, a prezzi sicuramente vantaggiosi rispetto ad altre Regioni italiane.

Oltretutto, il posto riserva dei vantaggi non da poco. Ad Aosta, l’aria è davvero molto pulita e ci sono tantissimi paesaggi magnifici, di una bellezza unica. Il mercato immobiliare è in forte crescita, soprattutto perché si possono trovare occasioni davvero eccezionali: villette a basso costo da ristrutturare, per esempio. Inoltre, si parla di una località prettamente turistica, che ogni anno viene presa quasi “d’assalto” da tantissimi appassionati di sci e della natura.

Attualmente, per quanto riguarda i valori di mercato di immobili residenziali ad Aosta, si è registrato anche un calo: 1.962 euro al metro quadro attuali, anziché i 2.036 euro al metro quadro dello scorso anno. Negli ultimi anni il prezzo massimo che si è raggiunto è stato di 2.568 euro al metro quadro. Siamo, quindi, abbastanza sotto la media provinciale che attualmente è di 2.581 euro al metro quadro.

Insomma, è evidente che investire ad Aosta può essere un’opportunità davvero molto interessante da poter sfruttare. Il mercato immobiliare, qui, offre tante possibilità, spesso occasioni irripetibili.

Ovviamente, ogni investimento va fatto con un criterio.

L'aiuto di esperti

Spesso le persone che investono nel mercato immobiliare si servono dell’aiuto di esperti, ovvero qualcuno che abbia già esperienza nel settore immobiliare. Ciò risulta particolarmente utile, specie se siamo degli imprenditori occasionali. Ci sono, infatti, diversi fattori da tenere d’occhio prima di investire in immobili. Bisogna conoscere le località, le statistiche, i valori di mercato e così via.

Per esempio, una delle regole fondamentali è la scelta di una posizione strategica. Se per esempio si ha la volontà di investire in una metropoli è importante che la nostra idea venga indirizzata prevalentemente verso immobili che sorgono nei pressi del centro storico, delle stazioni, metropolitane o centrali che siano. L'immobile assume un valore molto più elevato se sorge in zone facilmente raggiungibili o più centrali. Se, invece, abbiamo intenzione di investire in una città di piccole dimensioni, allora ci si potrà concentrare sul discorso legato al turismo.