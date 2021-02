Tribunale inibisce editore valdostano a servirsi del proprio dominio 'saintours.it'

L'editore di Sarre Marco Camilli è stato inibito dal Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia d'impresa, a usare nella propria attività economica il nome a dominio saintours.it. sito commerciale da lui creato e ispirato alla Fiera di Sant'Orso.

Al tribunale si era rivolta a fine gennaio con procedura d'urgenza la Regione, si legge nel decreto, "quale organizzatrice della Fiera di Sant’Orso e titolare del nome a dominio lasaintours.it e del marchio figurativo 'lasaintours' che ha chiesto l’inibitoria "e altri provvedimenti correlati nei confronti di Marco Camilli, anche quale titolare dell’impresa individuale Italiashop.Net di Camilli Marco, che il 28 dicembre 2020 avrebbe registrato il nome a dominio saintours.it, utilizzandolo per collegamenti al sito www.saintours.it .

Il giudice rileva che "sufficienti indizi in ordine all’illegittimità della registrazione" da parte di Camilli emergono dagli allegati della Regione "e dai documenti di causa, idonei a dimostrare il rischio di confusione per il pubblico" nonché ulteriori violazioni "attesa la notorietà della manifestazionea cui si riferisce il nome a dominio". Sent

Il giudice ha ordinato "la pubblicazione del presente decreto sulla pagina iniziale del sito www.saintours.it2 e ha fissato a carico di Camilli per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del decreto la somma di 10.000 euro con riferimento ai giorni 30/01/2021 e 31/01/2021 e quella di 1.000 euro per i giorni successivi.

A Camilli è stato concesso il deposito di una memoria difensiva ed eventuale ricorso contro il decreto.