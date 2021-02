Aosta: Raccolta fondi per Uovo di Pasqua ai bimbi del Quartiere Cogne

E' organizzata dallo staff dell'Associazione quartiere Cogne-Aqc di Aosta una raccolta fondi per l'acquisto di Uova di Pasqua da donare ai bambini delle famiglie più bisognose. "Le donazioni possono essere effettuate nella nostra sede in place Soldats de la Neige 1" spiega Rosalia Ventrini, presidente dell'Aqc. Per informazioni è possibile contattare la mail associazionequartierecogne@gmail.com oppure il cel. 3274580818.

"Abbiamo avviato un'ottima collaborazione con il Comune di Aosta per tutta una serie di proposte - sottolinea Ventrini - ma molte nostre iniziative non hanno alcun patrocinio se non quello della nostra buona volontà. La raccolta fondi per Pasqua è una di queste: viviamo giorni difficili e nel quartiere Cogne, ma non solo, gli effetti della crisi economica derivante dalla pandemia si sono acquiti quest'anno in maniera preoccupante. Cerchiamo di fare fronte alle emergenze, con l'aiuto di tanti residenti e dei volontari Aqc, ma non nego che la situazione generale è sempre più preoccupante".