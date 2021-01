Un decesso e un caso positivo al Covid in Valle

Si conferma il trend di 'frenata' della diffusione del coronavirus nella nostra regione. Gli ultimi dati diffusi dal bollettino regionale segnalano infatti solo un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore su 74 persone sottoposte a tampone e un decesso che porta le vittime complessivamente a 404 dall'inizio della pandemia.

I casi totali di contagio scendono a 248 con cinque nuovi guariti. I ricoverati sono ora 35 (dei quali quattro in terapia intensiva), di questi 27 sono all'ospedale Parini di Aosta e otto nell'ospedale da campo dell'esercito allestito alla Pepinière, mentre sono 209 i contagiati in isolamento e terapia domiciliare.

La Valle d’Aosta sarà collocata nella cosiddetta “zona gialla”, fascia di rischio moderato, a partire dalla giornata di lunedì primo febbraio. Il Presidente della Giunta emetterà nella giornata di domani, domenica 31 gennaio, un’ordinanza che accompagnerà il passaggio di colore ribadendo le misure già messe in atto per il territorio regionale in zona gialla.