Aosta: Viale Conte Crotti si trasforma in una mini Foire de St-Ours

"E’ con immenso piacere che l’Associazione Viale Commerciale Conte Crotti accoglierà, in occasione del 30 e 31 gennaio 2021 ben 36 artigiani/artisti legati al nostro artigianato tipico". E' quanto si legge in una nota diffusa oggi dall'Associazione fondata da Giovanni Girardini, che ha deciso di organizzare una 'mini Foire de Saint-Ours' lungo il viale aostano.

"Dedicare a ciascuno artista e artigiano una intera vetrina del Viale - si legge nella nota - è per noi operatori commerciali un modo per contribuire a far vivere anche quest’anno, se pur in modo diverso, almeno in parte, lo spirito della Fiera di Sant’Orso".

Oltre alle 36 vetrine messe a disposizione degli espositori, "chi verrà a visitare viale Conte Crotti, ne troverà una dedicata ad un grande artista valdostano: François Cerise, scomparso a marzo 2020 e quindi per la prima volta assente dalla grande manifestazione. Uomini come lui ne hanno alzato sempre di più la qualità e per questo vogliamo che la sua presenza non venga meno. Per l’occasione il viale sarà illuminato a festa come durante il periodo natalizio".

Qui di seguito l’elenco dei partecipanti in ordine alfabetico:

1-Bérard Lea, Cogne

2-Biagiotti Sonia, Aosta

3-Bionaz Erick, Bionaz

4-Blanc Armando, Fénis

5-Bonomi Ermanno, Villeneuve

6-Borbey Sergio, Gressan

7-Cancellara Cristina, Valtournanche

8-Cerise François (memoriale), Gignod

9-Cina Paola, Aosta

10-Communod Piero, Saint-Christophe

11-Dabaz Giusto, Gressan

12-Diemoz Marcel, Bionaz

13-Feo Aldo, Cogne

14-Formento Cristina, Valtournanche

15-Fratelli Vairetto, Villeneuve

16-Hérin Silvio, Châtillon

17-Jeantet Orsetta, Cogne

18-Jeantet Sandro, Cogne

19-Les Dentellieres de Cogne, Cogne

20-Les Tatons, Aosta/Nus/Saint-Vincent

21-Malaspina Tommaso, Sarre

22-Marconcini Claudio, Morgex

23-Meggiolaro Roberto, Aosta

24-Monfrini Maria Serena, Saint Pierre

25-Peloso Erica, Quart

26-Px2 creations, Aosta

27-Quaroni Luigi, Aosta

28-Rao Giuseppe, Aosta

29-Regazzoni Luciano, Fénis

30-Roscio Enrico, Aosta

31-Roscio Fabrizio, Saint Christophe

32-Savin Donato, Épinel(Cogne)

33-Stella Aldo, Aosta

34-Stranges Stefano, Aymavilles

35-Umiliata Simone, Sarre

36-Vallet Jadir, Aosta

37-Vallesi Lucia, Aosta