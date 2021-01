Manifesti contro Fiera di Sant'Orso online, accertamenti Digos

Una ventina di manifesti contro l'organizzazione online della 1021esima Fiera di Sant'Orso sono apparsi in diversi luoghi di Aosta e su una porta di ingresso di palazzo regionale. "La paura non impedisce la morte, impedisce la vita!" è lo slogan che si legge sulle locandine.

Accanto alla stretta di mano tra una raffigurazione del coronavirus e un individuo che rappresenta il governo e il vaticano, appare in primo piano un contadino con un televisore nel cranio e l'espressione ipnotizzata. I manifesti sono stati rimossi. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della Digos, anche per risalire ai responsabili dell'affissione. (ANSA).