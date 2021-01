Scomparsa 13enne a Courmayeur, ricerche in corso

Coordinate dai carabinieri sono in corso da ore le ricerche di Silveira Gabrielle Morena, 14 anni fra pochi mesi, residente a Courmayeur. Questa mattina la ragazzina è uscita di casa ma non è andata a scuola, non ha più fatto ritorno alla sua abitazione e non ha dato notizie di sé. Risulta senza cellulare in quanto toltole dai genitori per punizione. La sua scomparsa è stata denunciata dal padre ai carabinieri e sono scattati immediatamente gli accertamenti del caso.

"La speranza era che la giovane rientrasse spontaneamente a casa ma questo non è avvenuto - spiega il maggiore Sebastiano Runza, comandante della Compagnia carabinieri di Aosta - e dunque abbiamo esteso le ricerche anche sui mezzi di trasporto pubblico".

Questa mattina Gabrielle Moreno indossava occhiali tondi, una giacca blu scura, zaino viola, jeans chiaro e scarpe nere. Chi ritiene di avere qualche informazione è pregato di avvisare la caserma dei carabinieri di Courmayeur allo 0165 842225.