Un decesso e 17 nuovi casi Covid in Valle

Dopo due giorni senza vittime, nelle ultime 24 ore nella nostra regione si è verificato il decesso di una donna contagiata e sono stati registrati 17 nuovi casi positivi al Covid-19. Il totale delle vittime sale a 401 dall'inizio della pandemia, secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria emesso dalla Regione in base ai diffusi dall'Usl.

Le guarigioni da ieri sono 40; i contagiati attuali scendono a 303 e sono 45 i pazienti ricoverati, di cui 38 all'ospedale Parini di Aosta (due in terapia intensiva) e sette nell'ospedale da campo allestito dall'esercito. Duecentocinquantadue contagiati sono in isolamento e terapia domiciliare. Le Forze dell'ordine hanno effettuato 586 controlli e hanno comminato nove sanzioni per violazioni alle norme anti pandemia.