Abbracciava gli anziani per derubarli, denunciata a Morgex ladra seriale

Al termine di mirate indagini i carabinieri di Morgex hanno denunciato per furto aggravato E.Z., 40enne straniera proveniente dalla Romania, che agli inizi di questo mese aveva messo a segno un singolare 'colpo' a Morgex ai danni di

un anziano. Utilizzando la cosiddetta 'tecnica dell'abbraccio' ovvero avvicinandosi e avvinghiando l'uomo fra le braccia fingendo poi di aver sbagliato persona, è riuscita a impossessarsi del portafoglio di un 88enne sottraendoglielo dalla

tasca.

L'anziano ha sporto denuncia in caserma e i militari dell’Arma hanno avviato subito le indagini, rilevando da alcuni video di telecamere comunali, sin dall’accesso regionale in bassa Valle, un’autovettura sospetta la cui presenza è stata documentata sino a Courmayeur, passando però per Morgex esattamente nell’ora in cui la vittima aveva denunciato di essere stato derubato.

La precisa descrizione fisica ed altri chiari elementi indiziari recuperati da alcuni Comandi dell’Arma in Lombardia e, in particolare, nel

bresciano, hanno consentito l’identificazione senza ombra di dubbio della donna, già nota alle Forze dell'ordine essendo una ladra seriale specializzata nella

specifica tecnica. Il portafoglio è stato recuperato dai carabinieri durante le

ricerche sul territorio e restituito al proprietario; mancavano solo i soldi, 50 euro.