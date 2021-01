Contagiati dal Covid-19 ma a passeggio per strada, denunciati quattro valdostani

Un posto di blocco dei carabinieri in alta Valle

Quattro valdostani positivi al Covid-19 sono stati fermati fuori casa a Morgex e a La Thuile dai carabinieri e per questo, avendo violato la norma sanitaria che impone l'isolamento dei contagiati dal coronavirus sono stati denunciati alla procura di Aosta.

"In questo particolare momento di emergenza sanitaria - si legge in una nota del maggiore Sebastiano Runza, comandante della Compagnia carabinieri di Aosta - durante il quale le Forze dell’ordine sono quotidianamente impegnate in servizi finalizzati a garantire l’applicazione e il rispetto delle disposizioni sia governative sia regionali sul contenimento del contagio e sul mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, i carabinieri del Comando Compagnia di Aosta hanno ulteriormente intensificato l’attività di controllo svolta nell’ambito del territorio aostano attraverso gli otto presidi tra Comandi stazione e Nucleo operativo e radiomobile".

Sono stati organizzati mirati servizi con lo scopo di prevenire le violazioni in materia di norme anti Covid-19 e nel contempo sono state coordinate le pattuglie sul territorio, che dall'1 gennaio hanno rilevato 39 contestazioni, tra amministrative e penali.

Oltre ai quattro residenti denuciati alla Procura, sono state rilevate quattro violazioni amministrative ad altrettanti locali pubblici ad Aosta e Courmayeur, "sorpresi dai militari dell’Arma a somministrare bevande cnsentendone il consumo sul posto benché espressamente vietato"; si legge nella nota.

Infine, trentuno le violazioni amministrative complessivamente contestate per violazione del coprifuoco, sei delle quali ad Aosta, quattro a Saint-Pierre e due a Morgex, dove sono state contestate anche nove violazioni per assembramento, mentre dieci le contestazioni a singoli avventori di locali pubblici di Courmayeur sorpresi a consumare bevande nonostante il divieto.