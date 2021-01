Gignod: Artigiano crea e dona libreria per scuola d'infanzia

Tempo di pandemia, tempo di solidarietà. L'artigiano valdostano Daniele Brogi ha fatto proprio questo assioma, realizzando una coloratissima e robusta libreria in legno massello e mettendola a disposizione della comunità di Gignod, nello specifico della scuola d'infanzia.

Alla breve cerimonia di donazione del manufatto hanno preso parte Gabriella Farcoz e Nadir Rollandin, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Gignod. Brogi nell'occasione ha ricordato di essere referente per la Valle d'Aosta della rete nazionale 'Marito in Affitto', ovvero un gruppo di volontari disponibili per riparazioni e manutenzioni domestiche e di essere pronto a intervenire a chiamata per la risoluzione di problematiche quotidiane che in zona rossa o arancione potrebbero rappresentare difficoltà difficili da sormontare per anziani e persone sole.