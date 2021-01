Report Chambre valdotaine, 'calano le imprese attive in Valle'

"Nel 2020 il clima di incertezza porta ad un calo del numero delle nuove imprese ma anche di quello delle cancellazioni". E' quanto si legge in una nota della Chambre Valdotaine, secondo la quale lo stock di imprese registrate in Valle d'Aosta al 31 dicembre 2020 è di 12.212 unità, con un calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 (la diminuzione rispetto al 2018 era stata dello 0,3%).

"La dinamica di iscrizioni e cancellazioni evidenzia un saldo ancora negativo (-2 imprese) - si legge - ma appare opportuno segnalare il significativo calo nel numero delle nuove imprese, scese a 605 dalle 711 del 2019 (-14,9%), così come delle cancellazioni, passate dalle 722 del 2019 alle 607 del 2020 (-15,9%)".

Analizzando i differenti settori economici, "si evidenzia il calo del settore del commercio (-2,1% e -43 imprese), delle costruzioni (-1,9% e -46 imprese), il comparto dell'industria (-1,7% e -15 imprese) e, per la prima volta da diversi trimestri, anche il comparto turistico (-0,7% e -12 imprese). Segno positivo, invece, per il comparto dei servizi alle imprese, che registra una crescita dello 0,7%% rispetto al 2019, con aumento di 11 nuove imprese, così come del comparto agricolo (+0,8% e +11 imprese).

Come spiega il presidente della Chambre, Nicola Rosset, "Questi dati riferiti al 2020 ci mostrano come il clima di forte incertezza che ha caratterizzato l'anno appena concluso abbia sostanzialmente cristallizzato tutte le dinamiche imprenditoriali, come testimonia il calo importante di iscrizioni e cessazioni".

In questo contesto "si confermano le difficoltà per il comparto imprenditoriale valdostano che vede ancora in calo i numeri legati al commercio e alle costruzioni, a cui però si affiancano, per la prima volta dopo tanti mesi, anche l'industria ed il turismo. Si tratta di un primo segnale che sembra confermare come le difficoltà legate alla crisi pandemica inizino a farsi sentire".