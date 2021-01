Incendio in abitazione a Pont-Saint-Martin

Fiamme in un alloggio alle 8,40 di questa mattina in una palazzina in via Monte Rosa a Pont-Saint-Martin, a pochi metri dalla caserma dei Vigili del fuoco volontari e dal parco giochi di via Baraing.

L'incendio, forse causato da un corto circuito (sono in corso gli accertamenti del caso), si è sviluppato velocemente dalla cucina e ha raggiunto il piano sottostante ma i pompieri volontari - aiutati in un primo momento anche da un residente della zona munito di estintore - sono intervenuti tempestivamente riuscendo a limitare i danni, che sono comunque ingenti. Nessuno risulta ferito o intossicato.