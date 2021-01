Aosta piange la scomparsa del 'marinaio' Pasquale Latini

L'ultimo importante traguardo raggiunto fu l'avvio del progetto 'Condominio Le Villette Cogne', iniziativa urbanistico-culturale da lui promossa insieme ad altri residenti per salvaguardare le storiche palazzine al Quartiere Cogne, dove abitava da molti anni.

E' morto oggi giovedì 14 gennaio al termine di una fatale malattia il 79enne aostano Pasquale Latini, pensionato Cogne Acciai Speciali impegnato nella vita sociale e politica cittadina; già animatore e tesoriere del Movimento Stella Alpina, era stato eletto in Consiglio comunale nella lista 'Autonomisti Fédération' il 29 maggio 2000, subentrando a Guido Cossard divenuto assessore, ed era rimasto nell’Assemblea fino al 23 marzo 2005.

E' stato per decenni presidente della sezione aostana dell'Associazione Marinai d'Italia: Pasquale Latini era stato infatti tra i pochissimi residenti valdostani 'precettati' alla leva in Marina per via della sua specializzazione professionale. La passione per la nobile Arma militare e per il mare non lo abbandonò più e fatto ritorno in Valle fu tra i fondatori della sezione aostana dell'Associazione Marinai.

Grande ballerino di ballo liscio, fu instancabile organizzatore di eventi 'musical-danzanti anche per il Fogolar furlan e per l'Unione nazionale ufficiali in congedo-Unuci.

Le esequie saranno celebrate venerdì 15 gennaio alle ore 10 nella chiesa dell'Immacolata. Latini lascia la moglie Mina e i figli Michela e Roberto.