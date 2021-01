Aosta: La Giunta Nuti punta sui giovani per dare impulso socio-economico al territorio

Finalmente qualcosa di concreto per i giovani e per il territorio. La Giunta del sindaco Gianni Nuti sta prendendo in mano i dossier impolverati ed esaminando nuove possibilità di intervento per rilanciare Aosta Capitale.

Ha così aderito al bando, la cui proposta progettuale dovrà essere presentata entro il 29 gennaio, che si pone l’obiettivo di supportare l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” ritenute prioritarie per le proprie comunità, consapevoli che la progettualità giovanile sia un fattore determinante per contribuire all’implementazione di politiche di sviluppo locale innovative.

Gianni Nuti sindaco di Aosta

Gli interventi locali –come si legge in una nota municipale - dovranno essere realizzati dai Comuni in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali che promuovano azioni rivolte ai giovani su cinque sfide sociali individuate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vale a dire “uguaglianza per tutti i generi”, “inclusione e partecipazione”, “formazione e cultura, “spazi, ambiente e territorio”. “autonomia, welfare, benessere e salute”.

A disposizione per i comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti vi sono fino a 120 mila euro di finanziamento per singolo progetto.

Di più, la Giunta promuove la costituzione di un partenariato con associazioni in particolare giovanili, il cui direttivo sia costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni, per l’individuazione in co-progettazione della proposta progettuale da presentare, per la cui redazione sono state anche approvate le relative linee di indirizzo.



Infatti, a breve verrà pubblicato un avviso per l’individuazione dei partner interessati alla definizione della proposta progettuale cui potranno partecipare le associazioni giovanili aventi sede legale in Valle d’Aosta in possesso di esperienza e competenza almeno biennale in relazione agli ambiti tematici di prescelti.