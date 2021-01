Morta a 98 anni Attilia Chiavolini, ex preside licei di Aosta

E' morta Attilia Chiavolini, professoressa per 43 anni, dei quali venti trascorsi come preside dei licei classico e scientifico di Aosta. Aveva 98 anni ed è stata sepolta giovedì scorso nel cimitero di Chatillon, accanto al marito, Patrice Gard, docente di filosofia e poi preside del classico, scomparso nel 1992.



Lo aveva conosciuto dopo aver iniziato a insegnare matematica. Una materia che ha sempre trasmesso con passione ai suoi studenti, che a decine la ricordano, anche sui social media. "Riusciva a trasmettere le nozioni complicate a ragazzi che avevano difficoltà. Fino a tre anni fa dava ancora lezioni ai bambini che avevano problemi in matematica. Solo quattro mesi fa ripeteva ancora i passi della Divina Commedia: continuava a essere presente, è stata una sua forza quella di continuare a leggere", ricorda Carmen Soddu Gard, professoressa di francese e sua nuora.



Originaria dell'Abruzzo, con il trasferimento del padre carabiniere ad Alba, Attilia Chiavolini aveva frequentato l'Università di Torino, laureandosi nel 1943. Dall'ambiente familiare derivava il suo approccio didattico, "molto severo, rigoroso". Con il marito "aveva una simbiosi, anche se tra loro c'era un abisso: lui era molto dolce, lei più dura". Patrice Gard "fin da giovane aveva una forte propensione allo studio. Originario di Promiod, mi raccontava che andava al pascolo portandosi un libro. Era membro della Jeune Vallée d'Aoste, un uomo che non accettava compromessi". (ANSA).