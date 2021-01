Hope, chanson d'espoir du jeune pianiste valdotain Cerquetti

Avec Hope, le compositeur et pianiste David Cerquetti inaugure la nouvelle année sur Spotify et Itunes. Il recommence après un an de travail acharné, de réflexion et d'isolement avec la chanson la plus importante de son nouvel album pour célébrer la fin de 2020, marquée par la pandémie, en regardant avec espoir vers un avenir meilleur. Le jeune artiste au cours de l'année a consacré de nombreux événements en hommage aux 'héros en blanc' (médecins et infirmières).

Dit Cerquetti: ''J'ai travaillé comme un fou, jour et nuit, pour trouver mon chemin et c'est ainsi qu'est né le meilleur projet que j'ai jamais réalisé. Hope est une composition écrite pour un avenir meilleur. La période que nous vivons m'a permis de réfléchir au rôle de l'art et en interagissant avec mon public j'ai réalisé que, jamais plus qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de bonheur dans leur vie. Pour cette raison, avec Hope j'essaye de lancer un message de redémarrage et de renaissance avec un son émotionnel, cinématographique et épique''.

La sortie de la chanson sur Spotify sera suivie de la publication, le 7 janvier, du clip vidéo officiel, réalisé par Ernesto Casareto, avec la participation de divers acteurs valdôtains et milanais. (ANSA).