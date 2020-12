Scoperta dai carabinieri una Oss che ruba agli anziani nelle microcomunità

I carabinieri di Nus hanno denunciato a piede libero per furto aggravato G.M., 50enne aostana, operatrice sociosanitaria dipendente di una microcomunità della bassa Valle.

L’indagine è scaturita dalla denuncia dei parenti di un’anziana ospite della struttura che nel periodo successivo al lockdown di aprile, in cui le visite dei parenti erano sospese, aveva subito il furto di una collana d’oro e di due fedi dalle quali non si separava mai.

Lo spiacevole episodio - che non rende merito ai numerosi operatori che svolgono il loro servizio con sacrificio e con affetto verso gli ospiti - ha attivato immediati accertamenti dei militari dell’Arma che in considerazione delle limitazioni dei contatti esterni, hanno ipotizzato che l’ammanco potesse essere avvenuto ad opera di frequentatori abituali della struttura.

I carabinieri hanno svolto accertamenti presso i compro oro della Valle d’Aosta e del Piemonte e hanno riscontrato, nei registri di acquisto, il nominativo di una dipendente della residenza per anziani che al negozio aveva consegnato i gioielli descritti nella denuncia.

Le indagini hanno svelato che la donna, recentemente impiegata presso due distinte microcomunità valdostane, anche in altre occasioni aveva consegnato oggetti in oro per la vendita, sui quali sono in corso accertamenti per verificare se siano anch’essi provento di furto.