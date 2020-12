Sono 14 i nuovi contagi Covid in Valle; da ieri un decesso

Un decesso e 14 nuovi casi positivi al Covid su 107 persone sottoposte a tampone sono registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione.

E' quanto riportato nel bollettino quotidiano dell'emergenza sanitaria da coronavirus, basato su dati usl.

I pazienti ricoverati sono 74, dei quali 29 all'ospedale Parini di Aosta (due sono in terapia intensiva), 32 alla clinica Isav di Saint-Pierre e 11 all'Ospedale da campo di cui due in terapia intensiva al Parini. Gli attualmente positivi scendono a 406 e le guarigioni sono 20). Infine sono 332 le persone in isolamento e terapia domiciliare.