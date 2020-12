Aosta: Girardini (Rinascimento), 'da Giunta silenzi e omissioni su Project Financing Telcha'

Il consigliere di minoranza al Comune di Aosta Giovanni Girardini (Rinascimento VdA) torna all'attacco della Giunta Nuti durante i lavori del Consiglio comunale.

"Oggi - si legge in una nota di Rinascimento Valle d'Aosta - a fronte di una mozione presentata dal gruppo Lega VdA in merito allo stato dell’arte di un presunto Project Financing approvato dal Comune ai tempi del sindaco Centoz, in regime di prorogatio - alla Società Telcha a fronte di altre due proposte pervenute, abbiamo assistito ad una sceneggiata inaccettabile da parte della Giunta, chiusa a riccio su ogni nostra istanza di richiesta di informazioni, approfondimenti tecnici e motivazioni".

Secondo Girardini "l’ipotesi che sembra essere stata ventilata che il contraente Telcha sia stato scelto in ragione del maggior numero di metri di cavi da installarsi (peraltro fattispecie che ci si chiede se e come verrà misurata), fa restare allibiti, laddove i parametri essenziali dovrebbero essere relativi alla performance e alla qualità dei servizi oltre che agli standard manutentivi garantiti.

Rinascimento VdA procederà alla richiesta di accesso agli atti e a eventuali azioni in sedi diverse, compresa se necessario l’Autorità Nazionale Anti Corruzione-Anac, fintanto che non si abbia una rappresentazione chiara a trasparente su questa vicenda".