Un arresto per rapina al Carrefour di Pollein; due denunciati per furto a La Thuile

Un 55enne italiano, P.D., residente in Valle, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Aosta per rapina. Ieri domenica 20 dicembre l'uomo, dopo essersi impossessato di due piccoli apparecchi elettronici al Carrefour di Pollein, ha cercato di fuggire in fretta dal supermercato ma è stato sorpreso dalle guardie giurate in servizio di vigilanza, che hanno tentato di bloccarlo. Al fine di sottrarsi alla cattura P.D. ha colpito con un pugno uno degli agenti di polizia privata, prima di essere immobilizzato in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Ora il 55enne si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria; la guardia giurata ha riportato lesioni giudicate dai medici guaribili in sette giorni.

E sempre domenica sera, al termine degli accertamenti svolti dai militari dell'Arma di La Thuile, sono stati denunciati in stato di libertà due cittadini stranieri, il 34enne U.T.P. 3 e G.M.N., di 39 anni; sono accusati di furto nel cantiere dell’Hotel Planibel di La Thuile.

Il responsabile del cantiere ha notato due persone che, si allontanavano dall'area su un furgone, a forte velocità, in direzione Aosta. Ha chiesto l’intervento dei carabinieri tramite il 112 e subito sono state attivate pattuglie in servizio a Courmayeur e a Morgex alla ricerca del mezzo segnalato, che è stato poco dopo intercettato e fermato lungo la statale 26 a Pré Saint Didier.

Veicolo e occupanti sono stati perquisiti e a bordo del furgone sono state rinvenute alcune bobine di cavi elettrici e altri strumenti di cantiere, per un valore di 400 euro circa, provento del furto.