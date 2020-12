Aosta: Apre la nuova rotonda tra le vie Elter e Chamonin

Da martedì 22 dicembre verrà aperta alla circolazione la nuova rotatoria realizzata all’intersezione tra via Elter e via Chamonin ad Aosta, in corrispondenza dell’accesso carraio dell’autorimessa 'Grand Combin'.

La rotatoria avrà una direzione di marcia in senso antiorario, con diritto di precedenza per tutti i veicoli in transito all’interno dell’anello. Tutti i veicoli provenienti dalle diverse diramazioni, compresa quellarelativa all’autorimessa, avranno l’obbligo di dare la precedenza all’atto dell’immissione nella rotatoria.

"La nuova rotonda - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale, costituisce il primo passaggio verso la nuova viabilità dell’area conseguente alla realizzazione del proseguimento di via Elter in attestazione su corso Saint-Martin-de-Corléans che si completerà con l’apertura dell’ultimo tratto stradale di via Elter verso corso Saint-Martin-de-Corléans alavori di asfaltatura ultimati.

"Con l’apertura della rotatoria –commenta l’assessore municipale ai Lavori pubblici, Corrado Cometto -veniamo incontro alle esigenze dei cittadini, non solo restituendo al quartiere Cogne una porzione di strada nevralgica che era rimasta chiusa per diversi mesi, ma anche sistemando e razionalizzando l’assetto complessivo della circolazione dell’area in vista dell’apertura in primavera del prolungamento di via Elter da corso Saint-Martin-de CorléanS".

Il nuovo tratto stradale permetterà l’attraversamento con senso unico Nord-Sud, e disporrà di una pista ciclo-pedonale. I veicoli che percorreranno corso Saint-Martin-de-Corléans in direzione Ovest potranno svoltare a sinistra in via Elter attraverso una nuova corsia di svincolo.

"Si tratta di un intervento che fa parte di un progetto più ampio - conclude Cometto - programmato dall’Amministrazione, che permetterà di allontanare il traffico in attraversamento della città, direzione Nord-Sud, dalle mura romane".