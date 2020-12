Un Ambassador…in movimento! Charlotte Bonin

Nuoto, ciclismo e corsa non hanno per lei segreti e, con la stessa tenacia, determinazione ed impegno, correrà al nostro fianco per la Campagna di Natale “Sensi in Movimento” a favore dei nostri ospiti. Tra loro, la sua dolce nonnina Mafalda… Un’atleta valdostana, campionessa olimpionica di Triathlon, sarà la nuova portavoce della Maison de Repos J.B. Festaz: Charlotte Bonin, meglio conosciuta come Charlie, sarà al nostro fianco per diffondere il Proposito di “una vita degna di essere vissuta, ad ogni età” e la cultura del Dono.