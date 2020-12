Quattro feriti in un incidente stradale fra tre auto a Gressan

Incidente stradale alle 20 di oggi venerdì 18 dicembre, a Gressan. Sono intervenuti 118, Vigili del fuoco e Forze dell'ordine; tre auto coinvolte e quattro persone in Pronto soccorso: una donna di 41 anni e un uomo di 62 (conducente e passeggero di una vettura); un uomo di 28 anni e una donna di 26 (conducente e passeggera della seconda auto).

Il conducente di un terzo automezzo, illeso, non ha avuto necessità di intervento medico. I feriti sono in fase diagnostica e le loro condizioni non sembrano preoccupanti. La dinamica dell'evento è in fase di valutazione da parte dell'autorità competente.