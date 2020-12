Addio a Marino Alessio Barmaverain, pioniere dell'edilizia valdostana del Dopoguerra

Lutto nel mondo dell'imprenditoria valdostana. E' morto oggi all’età di 92 anni Marino Alessio Barmaverain, imprenditore nel settore delle costruzioni e delle tecnologie ambientali, insignito nel 20218 delle onorificenze di Chevalier de l’Autonomie dalla Regione Valle d'Aosta e di Cavaliere della Pace dal Centro internazionale di Assisi per la pace tra i Popoli.

Nato in Francia a Genevilliers (Parigi) nel 1928 da genitori valdostani emigrati, rientrò in Valle nel 1939 e iniziò già in età pre adolescienziale a lavorare.

Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, a nome del Governo regionale, e il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, a nome dell'Assemblea valdostana, esprimono vicinanza alla famiglia per la morte di Marino Alessio Barmaverain.

"Uomo dal grande spirito d’iniziativa - si legge in una nota dell'Amministrazione regionale - è stato il simbolo dell’intraprendenza valdostana. La sua gioventù passata tra Francia e Valle d’Aosta ne ha forgiato i valori che l’hanno portato, pioniere nel mondo dell’edilizia, a fondare nel 1960 insieme a Rosaire, la prima delle tante aziende che ne hanno caratterizzato l’attività lavorativa (la Rosaire&Barmaverain ndr). Uomo attento alle esigenze sociali del mondo, ha speso la sua vita privata in iniziative di adozioni a distanza in favore dei bambini e dei giovani in generale che gli sono valse il riconoscimento di Cavaliere della Pace da parte del Centro internazionale di Assisi per la pace tra i Popoli. Nel 2018, il giorno del suo 90esimo compleanno, è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Autonomie. La Valle d’Aosta perde un uomo dai grandi valori morali".