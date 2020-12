Saint-Christophe: Dall'Amministrazione dieci computer alla scuola comunale

L'iniziativa dell'Amministrazione, per la quale ha investito 8mila euro, permette di dotare le classi della strumentazione di ultima generazione necessaria sia per la didattica a distanza sia per consentire agli alunni di seguire le lezioni in caso di assenza.

"Ora, il passo successivo è collegare i due plessi scolastici alla fibra ottica - spiega il sindaco, Paolo Cheney - e ci siamo assunti l’impegno a dotare le scuole di questa infrastruttura nel più breve tempo possibile".

"La consegna di questi computer performanti rientra nel piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - dice l’assessore all’Istruzione, Marco Gheller - e l’accelerazione data dall’emergenza sanitaria può, solo in questo senso, considerarsi positiva".