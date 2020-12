Tim-Telecom in tilt in Valle, ko anche i bancomat

Clienti di un supermercato in fila per prelevare allo sportello

Dalle ore 15 di oggi mercoledì 16 dicembre la rete Tim-Telecom sia fissa sia mobile è andata in tilt in Valle d'Aosta. Linee a singhiozzo ma per lo più in blocco; telefoni muti, rete internet ko così come tutti i bancomat - la stragrande maggioranza - collegati a Telecom. Agli sportelli delle diverse banche si sono formate code di utenti perplessi ma i maggiori disagi si sono verificati nei negozi e in particolare nei supermercati, con file di clienti alle casse e ai pochi bancomat disponibili che però non funzionavano.

In molti hanno dovuto abbandonare in cassa le borse con la spesa e cercare di recuperare contanti. Un disguido telematico che sa di amara beffa in questi giorni di cashback, quando ovunque è richiesto il pagamento con le carte: oggi in Valle d'Aosta tutti invece cercavano soldi contanti, che però sono rimasti chiusi nei bancomat.