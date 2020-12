Anche Renzo Testolin è indagato dalla Dda per concorso esterno in associazione mafiosa

La notizia, anticipata oggi dalla Tigierre, è stata confermata dalla Dda di Torino: anche l'ex presidente della Giunta regionale, Renzo Testolin, attuale consigliere regionale dell'Uv, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, così come Laurent Viérin (VdA Unie) e l'ex consigliere Uv Luca Bianchi.

Tutti e tre sono iscritti per questo reato nel fascicolo dell'inchiesta 'Egomnia' dei carabinieri di Aosta sulle elezioni regionali del 2018, inchiesta per la quale Bianchi e Vierin sono indagati già dal 2019 per voto di scambio politico-mafioso (le risultanze di queste prime indagini, che di fatto risultano concluse, non sono ancora state rese note né notificate agli indagati tramite atto di conclusione indagini-415 bis).

Per quanto riguarda questa nuova iniziativa giudiziaria, si tratta di un atto dovuto da parte della Dda di Torino, dopo che la scorsa settimana il presidente del tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, aveva trasmesso alla procura della Dda torinese gli atti della sentenza del processo Geenna che segnala "indizi del reato" a carico dei tre esponenti politici.