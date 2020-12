N.Rosset (Chambre valdotaine), 'morte Sagaria perdita umana e professionale enorme'

La Chambre Valdotaine esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe 'Beppe' Sagaria, consigliere e membro della Giunta camerale eletto nel 2018 in rappresentanza del settore turismo, vicepresidente vicario di Confcommercio Valle d'Aosta e presidente di Ascom Aosta deceduto all'età di 72 anni dopo essere stato contagiato dal Covid-19-

"Per tutta la Chambre - commenta il presidente della Camera di Commercio, Nicola Rosset - si tratta di una perdita enorme sia professionalmente, sia, soprattutto umanamente. Ancora prima di entrare a far parte del Consiglio e della Giunta, Beppe si era dimostrato un interlocutore sempre attento, collaborativo e disposto a mettere in campo tutte le energie a sua disposizione a supporto del comparto imprenditoriale".

"Personalmente - conclude Rosset - perdo soprattutto un amico. Una persona con cui era sempre interessante confrontarsi e con la quale avevo instaurato un rapporto di grande collaborazione. Ci mancherà molto".

Le esequie sararanno celebrate alle ore 15 di martedì 15 dicembre, con partenza da piazza Arco d'Augusto sino alla chiesa di Sant'Orso ad Aosta nel rispetto delle norme anticontagio da Covid 19.