Martedi alla chiesa di Sant'Orso le esequie di Giuseppe Sagaria

Saranno celebrate alle ore 15 di martedì 15 dicembre, con partenza da piazza Arco d'Augusto sino alla chiesa di Sant'Orso ad Aosta nel rispetto delle norme anticontagio da Covid 19, le esequie di Giuseppe Sagaria, 72 anni, vicepresidente vicario di Confcommercio Valle d'Aosta e presidente di Ascom Aosta. Vedovo da alcuni anni, lascia i figli Federica e Fabio. Il corteo funebre partirà da piazza Arco d'Augusto "per l'ultimo passaggio di Beppe in via Sant'Anselmo, che attraversava quotidianamente più volte al giorno", spiegano i famigliari.

Pochi giorni dopo aver scoperto la positività al nuovo coronavirus Sagaria aveva visto aggravarsi le proprie condizioni e, circa tre settimane fa, era stato ricoverato in ospedale. Nel esprimere cordoglio per la sua morte il Presidente della Giunta, Erik Lavevax, a nome del governo valdostano ricorda Giuseppe Sagaria come "uomo fortemente impegnato a favore dell'imprenditoria valdostana e del commercio locale".

Aldo Di Marco, presidente del Movimento Pour l'Autonomie, a nome anche del gruppo consiliare esprime dolore per la morte del vicepresidente di Confcommercio VdA: "La Valle d’Aosta ha perso un testimone importante della realtà commerciale e dell’imprenditoria locale - si legge in una nota di Di Marco - Pour l'Autonomie e il suoi consiglieri Augusto Rollandin, Mauro Baccega e Marco Carrel esprimono il proprio cordoglio per la morte di Giuseppe Sagaria, che per anni ha profuso il proprio impegno in favore dello sviluppo, della tutela e della promozione delle piccole attività commerciali". Sagaria è stato un testimone e un promotore di quell’imprenditoria che è alla base del tessuto economico e sociale della Valle d’Aosta e che è indispensabile per la vitalità e il presidio del territorio e dei piccoli borghi".

Scrive ancora Di Marco: "A Sagaria, presidente di Ascom Vda e vicepresidente di Confcommercio Valle d’Aosta, va quindi il ringraziamento di una comunità che lo ha stimato e che ha potuto beneficiare del suo impegno. La morte di Giuseppe colpisce ancor più perché si inserisce nella lunga lista di coloro che hanno sofferto e che non sono riusciti a combattere il Covid. Pour l’Autonomie esprime la propria vicinanza alla famiglia di Giuseppe Sagaria e porge ai figli Federica e Fabio le più sentite condoglianze".