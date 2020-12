Skipass stagionale a 50 euro per i valdostani under 18

Accordo raggiunto tra l'Associazione valdostana impianti a fune-Avid e l'Associazione valdostana enti gestori piste fondo-Avef: costerà 50 euro lo skipass stagionale unico valido per lo sci di discesa e per lo sci di fondo a favore dei giovani valdostani under 18.

Il biglietto unico - si legge in una nota - "va ad inserirsi e ad integrare le altre iniziative, già messe in campo nella passata stagione, finalizzate ad incentivare la frequentazione della montagna da parte dei giovani valdostani, permettendo loro di avere una maggiore possibilità di praticare lo sci nelle diverse discipline".

"Siamo molto soddisfatti nel vedere concretizzato l'obiettivo dello Skipass a 50 euro per i nostri giovani sciatori del fondo e della discesa - ha commentato l'assessore alle Attività produttive, Luigi Bertschy - e ringraziamo Avif e Avef per la collaborazione dimostrata. Il lavoro condiviso che stiamo portando avanti con le due associazioni, intende traguardare un'unità di intenti e obiettivi che sarà il modus operandi per tutta la stagione e per il rilancio futuro di questi importanti settori".