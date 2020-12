Cervino Spa, 'immagini webcam coperte per mero errore tecnico'

La webcam posizionata davanti alla partenza della seggiovia di Plan Maison sulle piste da sci di Cervinia (Aosta) che per un certo periodo di tempo non ha ripreso eventuali sciatori all'ingresso degli impianti sarebbe stata oscurata per un errore tecnico e non intenzionalmente per non mostrare le code.

Questa la spiegazione fornita oggi dalla Cervino spa, società controllata dalla Regione Valle d'Aosta, che gestisce gli impianti di risalita della località della Valtournenche, all'assessore regionale e vicepresidente della Giunta, Luigi Bertschy.

Secondo quanto riferito oggi in una nota, da tempo era stato programmato un diverso posizionamento della telecamera che esigerà "un lavoro di oscuramento di parte delle immagini, in quanto la privacy da una parte e il rispetto dello statuto dei lavoratori dall'altra ci impongono di non rendere riconoscibili le persone e di non monitorare chi lavora per Cervino SpA nell'adempimento dei suoi doveri".

In vista di questo intervento, previsto per questa settimana, sono stati effettuati - secondo la società - dei "test di offuscamento" ed "erroneamente alla fine del lavoro di test il sistema non è stato ripristinato in modalità base".