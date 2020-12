In calo i casi di Covid in Valle ma ancora tre decessi

Sono 34 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Valle su 133 tamponi esaminati, il che porta i contagiati attuali a 987, 69 meno di ieri in virtù di 100 nuobi guariti.

Tre i decessi, due uomini (di 62 e 71 anni) e una donna (86 anni) evidenziati nel bollettino regionale odierno sull'emergenza sanitaria, redatto su dati forniti dalla Usl per un totale di 333 vittime dall'inizio della pandemia. I ricoverati sono 102: 46 all’opedale Umberto Parini (otto sono in terapia intensiva), 51 alla clinica Isav di Saint-Pierre e cinque all’Ospedale da campo; sono 877 invece i residenti valdostani che seguono la terapia in isolamento domiciliare.

Infine, sono state 9 le sanzioni comminate dalle Forze dell'ordine per violazione alle norme anticontagio su 549 controlli eseguiti.