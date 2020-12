Chiusa senza reati né indagati l'indagine sui docenti che non si erano presentati a scuola

La Procura di Aosta ha archiviato senza ipotesi di reato né indagati il fascicolo, avviato su segnalazione dell'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri e della Sovrintendenza agli Studi, in merito al mancato ingresso in classe di una trentina di alunni della scuola San Francesco di Aosta per mancanza di insegnanti, la mattina di venerdì 20 novembre scorso.

In quarantena dal 10 novembre scorso per un caso di Covid-19 la scuola quella mattina doveva riammettere alunni e insegnanti ma ventuno di quest'ultimi non avevano eseguito il tampone, pertanto non potevano svolgere didattica in presenza in class e non si erano presentati a scuola.

Il tampone però, come avevano ravvisato i sindacati e la stessa direttrice didattica dell'Istituto, non è obbligatorio e gli insegnanti avevano scelto di rientrare in classe lunedì 22 novembre, terminata regolarmente la quarantena. La mattina di venerdì gli alunni erano dovuti quindi tornare a casa.