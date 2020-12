Antitrust apre istruttoria su UnipolSai, Generali e Allianz

L’Autorità garante della concorrenza ha avviato tre procedimenti istruttori verso UnipolSai, Generali e Allianz per pratiche commerciali scorrette.

Le pratiche contestate riguardano appunto la fase di liquidazione dei danni da sinistri Rc auto. I consumatori, rileva l’Antitrust, sarebbero stati ostacolati nell’accesso agli atti dei fascicoli con comportamenti ostruzionistici. In alcuni casi, il risultato è stato che non venivano messi nella condizione di decidere se accettare o rifiutare la proposta fatta dalla compagnia di assicurazione.

Lo scorso 26 novembre sono state fatte ispezioni nelle sedi delle tre società, in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Alcune contestazioni sono dettagliate per compagnia. Secondo l’Antitrust, Generali e Allianz avrebbero attuato un’ulteriore pratica commerciale aggressiva, che consiste «nell’ostacolare l’esercizio dei diritti che derivano dal contratto di assicurazione Rc Auto, richiedendo documentazione ritenuta necessaria per la liquidazione del danno – nonostante fosse stata già trasmessa al liquidatore della compagnia o fosse già nella sua disponibilità – e violando i tempi previsti dalla legge per l’espletamento della procedura liquidativa.